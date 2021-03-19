Около 400 жителей Крыма прошли лечение в ялтинском филиале ФМБА

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Почти 400 крымчан с разными видами онкологических заболеваний прошли противоопухолевую лекарственную терапию за счёт средств ОМС в ялтинском филиале Федерального научно-клинического центра ФМБА России за восемь месяцев работы этого отделения.
Около 400 жителей Крыма прошли лечение в ялтинском филиале ФМБА
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу филиала в Крыму.

«Успехи в области молекулярной биологии позволили открыть новые методы лечения, показавшие высокую эффективность в контроле над опухолью и помогающие минимизировать риск возникновения осложнений. Обновлённые стандарты лечения активно применяются в онкологическом отделении противоопухолевой лекарственной терапии филиала ФНКЦ ФМБА России в Крыму. За восемь месяцев работы лечение прошли уже 384 жителя полуострова», — говорится в сообщении.

Ранее победитель специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России» Вадим Кочкин в беседе с Nation News рассказал о перспективах лечения онкологических заболеваний.

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