Против экс-заместителя председателя Госкомрегистра Крыма возбуждено дело

Бывший заместитель председателя Госкомрегистра Крыма подозревается в превышении должностных полномочий. Возбуждено уголовное дело.

Об этом «Крыминформу» сообщила старший помощник руководителя Главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего зампредседателя Государственного комитета по госрегистрации и кадастру Республики Крым — начальника Ялтинского городского управления. Она подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» ч. 3 ст. 286 УК России)», — сообщила Постнова.

По данным следствия, женщина в 2018 году дала указание подчинённому действовать в интересах индивидуального предпринимателя. Ущерб от её действий оценивается в 150 млн рублей.

Ведётся расследование уголовного дела, устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления.

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