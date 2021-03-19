В Ставропольском крае рассказали об объёмах субсидирования садоводства
- РИА Новости
Об этом пишет pobeda26.ru.
Всего планируется заложить около 285 га. В 2021 году на субсидирование виноградарской подотрасли на условиях софинансирования выделено более 53 млн рублей, рассказали в Министерстве сельского хозяйства края.
Работа продолжится и осенью, когда должно быть заложено ещё 170 га виноградников, в том числе винные сорта.
На субсидирование подотрасли садоводства выделено 494 млн рублей. Средства пойдут на закладку 835 га.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму рассказали об объёмах субсидирования начинающих фермерских хозяйств.