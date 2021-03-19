В Ставропольском крае рассказали об объёмах субсидирования садоводства

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Весной 2021 года аграрии Ставропольского края заложат более 113 га виноградных насаждений. Также в регионе планируют увеличить объём винодельческой продукции.
В Ставропольском крае рассказали об объёмах субсидирования садоводства
  • РИА Новости

Об этом пишет pobeda26.ru.  

Всего планируется заложить около 285 га. В 2021 году на субсидирование виноградарской подотрасли на условиях софинансирования выделено более 53 млн рублей, рассказали в Министерстве сельского хозяйства края.

Работа продолжится и осенью, когда должно быть заложено ещё 170 га виноградников, в том числе винные сорта.

На субсидирование подотрасли садоводства выделено 494 млн рублей. Средства пойдут на закладку 835 га.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму рассказали об объёмах субсидирования начинающих фермерских хозяйств.

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