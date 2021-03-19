На строительство моста в Самарской области выделили 14 млрд рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает sova.info со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.
Мостовой переход будет построен с обходом Тольятти. Этот проект является частью маршрута Европа — Западный Китай. Финансирование объекта осуществляется из трёх источников: средства федерального и областного бюджетов и концессионной компании «Обход Тольятти».
Всего на работы будет потрачено 120 млрд рублей. Большая часть денег на строительство — более 67 млрд рублей — будет выделена правительством России.
Как ранее сообщало агентство URA.RU, в Пермском крае рассказали о планах по дорожному строительству в 2021 году.