На строительство моста в Самарской области выделили 14 млрд рублей

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Правительство России выделило 14 млрд рублей на строительство моста через Волгу у села Климовка в Шигонском районе Самарской области. Это более чем 70% от 18 млрд рублей, которые предусмотрены на 2021 год.
На строительство моста в Самарской области выделили 14 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

Мостовой переход будет построен с обходом Тольятти. Этот проект является частью маршрута Европа — Западный Китай. Финансирование объекта осуществляется из трёх источников: средства федерального и областного бюджетов и концессионной компании «Обход Тольятти».

Всего на работы будет потрачено 120 млрд рублей. Большая часть денег на строительство — более 67 млрд рублей — будет выделена правительством России.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в Пермском крае рассказали о планах по дорожному строительству в 2021 году.

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