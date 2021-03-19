В Ростовской области возбудили дело по факту обрушения в здании
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в пресс-релизе.
По предварительным данным, во время внутреннего ремонта ангара произошло обрушение одной из стен. Двое рабочих 1970 и 1972 года рождения скончались на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате обрушения в неэксплуатируемом здании в городе Сальске Ростовской области.