В Ростовской области возбудили дело по факту обрушения в здании

В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух рабочих в результате обрушения стен во время проведения ремонта в ангаре, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в пресс-релизе.

По предварительным данным, во время внутреннего ремонта ангара произошло обрушение одной из стен. Двое рабочих 1970 и 1972 года рождения скончались на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате обрушения в неэксплуатируемом здании в городе Сальске Ростовской области.