Эксперт дал советы по покупке автомобиля

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто дал советы по покупке машины.

В беседе с изданием «Правда.Ру» он заявил, что в настоящее время ситуация на рынке сложная. По словам Моржаретто, дилеры поднимают цены за счёт дополнительных опций, нехватка ряда моделей не закончилась.

Как отметил эксперт, если машина не нужна или нужна в перспективе, то лучше отложить покупку.

При приобретении подержанных автомобилей Моржаретто рекомендует обращать внимание на всё, поскольку «это некая покупка кота в мешке». Эксперт считает, что лучше всего покупать такую машину у знакомых или у официального дилера, который даёт гарантию.

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.