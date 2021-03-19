Эксперт дал советы по покупке автомобиля

Короткая ссылка
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто дал советы по покупке машины.
Эксперт дал советы по покупке автомобиля
  • РИА Новости

В беседе с изданием «Правда.Ру» он заявил, что в настоящее время ситуация на рынке сложная. По словам Моржаретто, дилеры поднимают цены за счёт дополнительных опций, нехватка ряда моделей не закончилась.

Как отметил эксперт, если машина не нужна или нужна в перспективе, то лучше отложить покупку.

При приобретении подержанных автомобилей Моржаретто рекомендует обращать внимание на всё, поскольку «это некая покупка кота в мешке». Эксперт считает, что лучше всего покупать такую машину у знакомых или у официального дилера, который даёт гарантию.

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить