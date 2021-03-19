Названо число россиян, желающих отдать детей в вузы

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Согласно результатам исследования сервиса по поиску работы SuperJob, число россиян, желающих отдать детей в вузы, за десять лет снизилось вдвое.
Названо число россиян, желающих отдать детей в вузы
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

Из опроса следует, что о намерении ребёнка продолжить обучение в высшем учебном заведении заявили 43% родителей. Годом ранее о таких планах говорили 48% респондентов, в 2010-м — 80%.

Каждый пятый участник исследования (21%) утверждает, что ребёнок собирается поступать в среднее профессиональное учебное заведение. В 2010 году учиться в техникумах и колледжах собирался каждый десятый выпускник.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.

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