Эксперт объяснила снижение интереса к высшему образованию среди россиян

Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина прокомментировала результаты проведённого сервисом SuperJob опроса, согласно которому популярность высшего образования среди выпускников школ за последние десять лет снизилась вдвое.

Своим мнением Ирина Абанкина поделилась с радиостанцией Sputnik.

«Спрос на среднее профессиональное образование сильно вырос, причём и после 9-го, и после 11-го классов. В отдельных регионах больше 50% выпускников идут в колледжи — и на юге страны, и в северных регионах, и на Урале. Появились частные колледжи, они тоже пользуются спросом. Среднее профессиональное образование намного дешевле, программы там короче, и трудоустройство после них вполне себе оправданное», — сказала она.

Привлекательность среднего профессионального образования растёт, в то время как в отношении высшего наблюдается снижение «отдачи» после обучения, отметила эксперт.

Ранее доцент факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова в беседе с Nation News оценила достижения российских вузов, вошедших в рейтинг QS World University Rankings by Subject.