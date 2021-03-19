Эксперт объяснила снижение интереса к высшему образованию среди россиян
- РИА Новости
Своим мнением Ирина Абанкина поделилась с радиостанцией Sputnik.
«Спрос на среднее профессиональное образование сильно вырос, причём и после 9-го, и после 11-го классов. В отдельных регионах больше 50% выпускников идут в колледжи — и на юге страны, и в северных регионах, и на Урале. Появились частные колледжи, они тоже пользуются спросом. Среднее профессиональное образование намного дешевле, программы там короче, и трудоустройство после них вполне себе оправданное», — сказала она.
Привлекательность среднего профессионального образования растёт, в то время как в отношении высшего наблюдается снижение «отдачи» после обучения, отметила эксперт.
Ранее доцент факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова в беседе с Nation News оценила достижения российских вузов, вошедших в рейтинг QS World University Rankings by Subject.