Эксперт объяснила снижение интереса к высшему образованию среди россиян

Короткая ссылка
Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина прокомментировала результаты проведённого сервисом SuperJob опроса, согласно которому популярность высшего образования среди выпускников школ за последние десять лет снизилась вдвое.
Эксперт объяснила снижение интереса к высшему образованию среди россиян
  • РИА Новости

Своим мнением Ирина Абанкина поделилась с радиостанцией Sputnik.

«Спрос на среднее профессиональное образование сильно вырос, причём и после 9-го, и после 11-го классов. В отдельных регионах больше 50% выпускников идут в колледжи — и на юге страны, и в северных регионах, и на Урале. Появились частные колледжи, они тоже пользуются спросом. Среднее профессиональное образование намного дешевле, программы там короче, и трудоустройство после них вполне себе оправданное», — сказала она.

Привлекательность среднего профессионального образования растёт, в то время как в отношении высшего наблюдается снижение «отдачи» после обучения, отметила эксперт.

Ранее доцент факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова в беседе с Nation News оценила достижения российских вузов, вошедших в рейтинг QS World University Rankings by Subject.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить