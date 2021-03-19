Двух госавтоинспекторов наградят за спасение людей на трассе в условиях снежной бури в Оренбургской области

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении двух госавтоинспекторов за спасение людей на трассе в условиях снежной бури в Оренбургской области.
Двух госавтоинспекторов наградят за спасение людей на трассе в условиях снежной бури в Оренбургской области
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Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, это сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по Новоорскому району Анатолий Корецкий и Дарбек Шукумов. Они получат медали «За смелость во имя спасения».

Днём 23 февраля в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе села Тасбулак. На место выехал экипаж ДПС. По прибытии Корецкий и Шукумов увидели, что на дороге образовался снежный затор. Около 30 автомобилей не могли продолжать движение из-за сильной бури.

«Полицейские оперативно оценили обстановку и сформировали колонны по несколько машин в каждой. Один из инспекторов бежал впереди и указывал водителям безопасное направление, а второй на патрульном автомобиле замыкал колонну. Некоторые транспортные средства приходилось выталкивать из сугробов. Позже на подмогу прибыл ещё один экипаж ДПС. Спустя четыре с половиной часа трассу удалось освободить», — сказала Волк.

По её словам, полицейские работали в экстремальных условиях — при минимальной видимости, порывистом ветре и температуре воздуха -34 °С. Оба получили обморожения.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге наградили двух полицейских за спасение трёхлетнего ребёнка при пожаре.

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