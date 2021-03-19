Местные жители рассказали подробности ЧП в Химках

Местные жители рассказали в беседе с RT подробности ЧП в многоэтажном жилом доме в подмосковных Химках.

«Взрыв был в 10:20, очень сильный. Похоже на взрыв снаряда по звуку. Я в соседнем доме, но окна на противоположную сторону», — рассказала в беседе с RT Елена.

Она отметила, что дом, в котором произошёл взрыв, — «нормальный, хороший, до 1990 года постройки».

«Точнее не скажу. И жители там нормальные… Скорее всего, оборудование подвело», — выразила она своё мнение.

Другая жительница Химок рассказала, что также слышала сильный хлопок, хотя живёт с детьми по адресу улица Нахимова, дом 12.

«Взрыв было хорошо слышно, больше как хлопок сильный… Мне не видно место происшествия, но слышны сирены скорых, полиции и прочих», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что из-под завалов спасли ребёнка.