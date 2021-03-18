Следователь ГСУ ГУ МВД по Москве и адвокат арестованы за взяточничество

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Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО следователя Главного следственного управления московского главка полиции, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Задержанная со следователем столичный адвокат отправлена под домашний арест.
Следователь ГСУ ГУ МВД по Москве и адвокат арестованы за взяточничество
  • РИА Новости

«Пресненским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Иванова Дениса Михайловича, работающего старшим следователем по особо важным делам 13-го отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по Москве, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере), до 17 мая 2021 года», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда Лелы Кокаи.

Также отмечается, что «удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста на тот же срок в отношении Премининой Татьяны Николаевны, являющейся адвокатом, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК России (посредничество во взяточничестве)».

По данным следствия, следователь полиции Денис Иванов и адвокат адвокатской палаты Москвы Татьяна Преминина вымогали взятку в размере 5 млн рублей за прекращение уголовного преследования руководства ООО «Своя аптека».

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