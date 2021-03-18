В России пройдут соревнования по спортивной ходьбе

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Лига здоровья нации объявила о начале открытых соревнований по ходьбе между 50 муниципальными образованиями из 25 регионов страны. Мероприятие пройдёт в рамках проекта «Каждому муниципалитету — маршрут здоровья».
В России пройдут соревнования по спортивной ходьбе
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу организации.

В течение года рабочие группы организовывали специальные пешеходные маршруты здоровья с учётом нагрузки и сложности. Все дистанции внесли в реестр маршрутов здоровья России.

Соревнования пройдут в два этапа. Первый — с 20 по 30 марта. В ходе него к соревнованиям могут присоединиться новые команды. Второй этап — с 4 по 24 апреля — станет зачётным.

В соревнованиях могут принять участие команды от 50 до 100 человек из населённых пунктов, ставших участниками проекта «Каждому муниципалитету — маршрут здоровья».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в феврале в Петербурге состоялась всероссийская лыжная гонка «Лыжня России — 2021».

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