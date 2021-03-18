В Удмуртии 19 многодетных семей получили жилищные сертификаты

В Удмуртии 19 многодетных семей в 2021 году получили сертификаты на улучшение жилищных условий. Все они трудятся на сельхозпредприятиях республики.

Об этом сообщает udm-info.ru.

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Удмуртии жителям села выдали жилищные сертификаты на общую сумму 19,5 млн рублей. Максимальный размер социальной выплаты в текущем году составил 1,89 млн рублей.

На соцвыплаты могут рассчитывать семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Они смогут воспользоваться данной мерой поддержки уже в ближайшее время.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.