В «Опоре России» прокомментировали предложение легализовать гостевые дома

Вице-президент «Опоры России», руководитель комитета по туризму Алексей Кожевников прокомментировал предложение легализовать гостевые дома.

В беседе с газетой «Известия» он напомнил, что гостевой дом — это жильё, а по закону нельзя предоставлять туруслуги в жилом помещении. Тем не менее приём туристов всё равно происходит, но в ряде случаев нарушаются, к примеру, нормы пожарной безопасности.

«Для обеих сторон — и для власти, и для участников рынка — было бы выгодно узаконить такой вид размещения», — заявил Кожевников.

Как отметил эксперт, в Москве, Санкт-Петербурге и Казани около 30% приезжающих останавливаются в гостевых домах, в Краснодарском крае и Крыму — более 50%.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Ростуризму, Минэкономразвития, Минфину и Роспотребнадзору до 1 июля подготовить предложения по урегулированию деятельности гостевых домов.

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с летним сезоном.