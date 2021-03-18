В «Опоре России» прокомментировали предложение легализовать гостевые дома

Короткая ссылка
Вице-президент «Опоры России», руководитель комитета по туризму Алексей Кожевников прокомментировал предложение легализовать гостевые дома.
В «Опоре России» прокомментировали предложение легализовать гостевые дома
  • ©Игорь Подгорный
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он напомнил, что гостевой дом — это жильё, а по закону нельзя предоставлять туруслуги в жилом помещении. Тем не менее приём туристов всё равно происходит, но в ряде случаев нарушаются, к примеру, нормы пожарной безопасности.

«Для обеих сторон — и для власти, и для участников рынка — было бы выгодно узаконить такой вид размещения», — заявил Кожевников.

Как отметил эксперт, в Москве, Санкт-Петербурге и Казани около 30% приезжающих останавливаются в гостевых домах, в Краснодарском крае и Крыму — более 50%.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Ростуризму, Минэкономразвития, Минфину и Роспотребнадзору до 1 июля подготовить предложения по урегулированию деятельности гостевых домов.

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с летним сезоном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить