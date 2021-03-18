В Татарстане рассказали о работе бизнес-омбудсмена с жалобами во время пандемии

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В Татарстане рассказали о работе бизнес-омбудсмена с жалобами во время пандемии COVID-19.
В Татарстане рассказали о работе бизнес-омбудсмена с жалобами во время пандемии
  • Pixabay

Об этом сообщает «Реальное время».

Как заявил уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев, с января 2020 по февраль 2021 года к нему поступило 17 724 обращения, что в десять раз больше, чем в 2019-м. Тогда было подано 1786 жалоб.

«Это говорит не только о масштабе проблем, но и о доверии бизнес-сообщества к органам власти республики», — сказал Абдулганиев.

Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.

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