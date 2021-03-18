В Ростовской области рассказали о работе детских лагерей в весенние каникулы

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В Ростовской области в весенние каникулы откроются 360 детских лагерей с дневным пребыванием.
В Ростовской области рассказали о работе детских лагерей в весенние каникулы
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Лагеря при образовательных учреждениях смогут принять около 18 тыс. детей.

Также школьников примут санатории в Неклиновском и Белокалитвинском районах. Ориентировочно, там проведут каникулы около 8 тыс. детей.

На период летних каникул в области закупят 17,8 тыс. путёвок для учащихся из неблагополучных семей.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», детский лагерь «Артек» возобновил приём детей со всей России с 29 января.

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