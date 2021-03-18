В Ростовской области рассказали о работе детских лагерей в весенние каникулы
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Лагеря при образовательных учреждениях смогут принять около 18 тыс. детей.
Также школьников примут санатории в Неклиновском и Белокалитвинском районах. Ориентировочно, там проведут каникулы около 8 тыс. детей.
На период летних каникул в области закупят 17,8 тыс. путёвок для учащихся из неблагополучных семей.
Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», детский лагерь «Артек» возобновил приём детей со всей России с 29 января.