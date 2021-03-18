В Москве расширили перечень получателей субсидии на обучение персонала

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В Москве расширили перечень потенциальных получателей субсидии на обучение персонала и упростили условия подачи заявок.
В Москве расширили перечень получателей субсидии на обучение персонала
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как заявила вице-мэр Наталья Сергунина, теперь субсидию могут получить некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, которые заключили с сотрудниками трудовые договоры.

При этом отменено требование об отсутствии задолженности по уплате налогов на сумму более 100 тыс. рублей, а заявки можно подавать онлайн.

Заявки принимаются до 30 апреля 2021 года. Возмещению подлежит до 95% расходов, но не более 120 тыс. рублей на одного специалиста, прошедшего профессиональную подготовку, и до 10 млн рублей на компанию.

Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.

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