Власти Подмосковья рассказали о мерах по защите сельхозугодий от весенних паводков

Власти Подмосковья готовятся к приходу весны и возможным чрезвычайным ситуациям. Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона заявило о мерах по защите сельхозугодий и засеянных полей от подтопления после снежной зимы.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В условиях интенсивного снеготаяния возможно подтопление талыми водами сельскохозяйственных угодий и засеянных озимыми культурами полей в поймах рек Москва-река, Ока и Яхрома. В целях предотвращения подтопления талыми водами пониженных участков рельефа местности проводятся необходимые мероприятия по недопущению затопления посевов на мелиоративных площадях», — сообщил глава Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский.

Ведомство поможет Министерству экологии и природопользования региона обследовать реки, озёра и ликвидировать незаконные водовыпуски, гидротехнические сооружения, участки перекрытия русел рек порубочными остатками. При необходимости объекты, находящиеся в зонах подтопления, будут загорожены.

По сообщениям агентства URA.RU, движение по региональным и межмуниципальным дорогам Тюменской области ограничат на период паводка. Запрет коснётся большегрузов.