В пяти округах Подмосковья разрешение на полёты беспилотников выдают онлайн
- Pixabay
Об этом сообщает телеканал «360».
«После получения такого разрешения пользователи смогут безопасно проводить авиационные работы, парашютные прыжки и полёты беспилотных летательных аппаратов: дронов и радиоуправляемых авиамоделей», — рассказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.
В пилотном режиме услуга доступна в Мытищах, Одинцове, Серебряных Прудах, Реутове и Шаховской.
Рымар добавил, что в течение следующих трёх месяцев получить такое разрешение через интернет можно будет на территории всего региона.
Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы цифровизации отечественной экономики.