В пяти округах Подмосковья разрешение на полёты беспилотников выдают онлайн

В пяти городских округах Московской области теперь можно получить разрешение на полёты дронов, беспилотников, прыжки с парашютом и другие авиационные работы онлайн — на портале государственных и муниципальных услуг региона.

Об этом сообщает телеканал «360».

«После получения такого разрешения пользователи смогут безопасно проводить авиационные работы, парашютные прыжки и полёты беспилотных летательных аппаратов: дронов и радиоуправляемых авиамоделей», — рассказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

В пилотном режиме услуга доступна в Мытищах, Одинцове, Серебряных Прудах, Реутове и Шаховской.

Рымар добавил, что в течение следующих трёх месяцев получить такое разрешение через интернет можно будет на территории всего региона.

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