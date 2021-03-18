В пяти округах Подмосковья разрешение на полёты беспилотников выдают онлайн

Короткая ссылка
В пяти городских округах Московской области теперь можно получить разрешение на полёты дронов, беспилотников, прыжки с парашютом и другие авиационные работы онлайн — на портале государственных и муниципальных услуг региона.
В пяти округах Подмосковья разрешение на полёты беспилотников выдают онлайн
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

«После получения такого разрешения пользователи смогут безопасно проводить авиационные работы, парашютные прыжки и полёты беспилотных летательных аппаратов: дронов и радиоуправляемых авиамоделей», — рассказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

В пилотном режиме услуга доступна в Мытищах, Одинцове, Серебряных Прудах, Реутове и Шаховской.

Рымар добавил, что в течение следующих трёх месяцев получить такое разрешение через интернет можно будет на территории всего региона.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы цифровизации отечественной экономики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить