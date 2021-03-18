В Бурятии прошли учения войск ПВО

Короткая ссылка
В Бурятии прошли учения войск ПВО с применением зенитных ракетных систем С-400 и зенитных ракетных комплексов «Бук».
В Бурятии прошли учения войск ПВО
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт Минобороны России.

Манёвры состоялись на специализированном полигоне «Телемба» Восточного военного округа.

В рамках тренировок были выполнены боевые стрельбы по воздушным мишеням, имитирующим объекты условного противника на больших и малых дальностях и высотах. Также отрабатывались действия радиотехнических подразделений по обеспечению контроля за воздушной обстановкой.

В учениях приняли участие около 2 тыс. военнослужащих и более 500 единиц военной техники.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», в феврале в Южном военном округе прошли учения частей и подразделений ракетных войск и артиллерии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить