В Бурятии прошли учения войск ПВО с применением зенитных ракетных систем С-400 и зенитных ракетных комплексов «Бук».

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт Минобороны России.

Манёвры состоялись на специализированном полигоне «Телемба» Восточного военного округа.

В рамках тренировок были выполнены боевые стрельбы по воздушным мишеням, имитирующим объекты условного противника на больших и малых дальностях и высотах. Также отрабатывались действия радиотехнических подразделений по обеспечению контроля за воздушной обстановкой.

В учениях приняли участие около 2 тыс. военнослужащих и более 500 единиц военной техники.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», в феврале в Южном военном округе прошли учения частей и подразделений ракетных войск и артиллерии.