Благоустройство территорий у станции Курьяново планируют завершить к лету

Работы по благоустройству территории у станции МЦД–2 Курьяново планируют завершить к лету 2021 года.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«В настоящее время проводится планировка территории: для устройства дороги частично срезается склон. В дальнейшем его укрепят и засеют газоном. Также ведутся работы по прокладке кабельной канализации протяжённостью 0,8 км», — пояснили в Департаменте капитального ремонта.

На данный момент идёт обновление тротуаров и проезжей части. Вдоль дороги к станции МЦД разместят 34 фонаря с энергосберегающими лампами. От Курьяновской набережной планируется провести велодорожку, будут дополнительно организованы пункты проката велосипедов и самокатов.

Как ранее сообщала НСН, Шелепихинская набережная получила премию правительства Москвы 2020 года как лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.