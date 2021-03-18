Благоустройство территорий у станции Курьяново планируют завершить к лету
- ©Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«В настоящее время проводится планировка территории: для устройства дороги частично срезается склон. В дальнейшем его укрепят и засеют газоном. Также ведутся работы по прокладке кабельной канализации протяжённостью 0,8 км», — пояснили в Департаменте капитального ремонта.
На данный момент идёт обновление тротуаров и проезжей части. Вдоль дороги к станции МЦД разместят 34 фонаря с энергосберегающими лампами. От Курьяновской набережной планируется провести велодорожку, будут дополнительно организованы пункты проката велосипедов и самокатов.
Как ранее сообщала НСН, Шелепихинская набережная получила премию правительства Москвы 2020 года как лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.