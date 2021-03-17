В Ставропольском крае перед судом предстанут обвиняемые в телефонном мошенничестве

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В Ставропольском крае перед судом предстанут граждане, обвиняемые в телефонном мошенничестве.
В Ставропольском крае перед судом предстанут обвиняемые в телефонном мошенничестве
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Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, пятеро фигурантов действовали по чётко разработанному плану. Они обзванивали и под разными предлогами выманивали у потерпевших средства с их банковских счетов. Мошенникам удалось обмануть 72-летнего пенсионера из Кисловодска и жительницу Екатеринбурга. Пострадавшие лишились в общей сложности около 2,8 млн рублей.

В ходе обыска изъяли более 50 банковских карт, 12 мобильных телефонов, свыше 70 сим-карт, документы, компьютерную технику, блокноты с записями и другие вещественные доказательства.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов в беседе с ФАН рассказал, как обезопасить себя от мошенников.

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