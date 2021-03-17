Центр для поддержки родителей детей с синдромом Дауна откроется в Краснодаре

Центр для поддержки родителей, воспитывающих детей с синдромом Дауна, откроется в Краснодаре 20 марта.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на автора проекта, руководителя профильной организации «Дети-лучики» Александру Начарову.

Специалисты центра будут помогать семьям в вопросах воспитания и реабилитации детей с ограниченными возможностями. Предусмотрена программа профессиональной подготовки для родителей по специальностям, которые позволят работать удалённо или по гибкому графику.

«У нас создаётся среда поддерживающего окружения. К примеру, в коворкинге мы организуем присмотр за детьми, чтобы мамы и папы спокойно работали. Добавим общение с психологами, арт-терапию, комплекс разных мероприятий, направленных на улучшение финансового состояния семей, — всё это изменит качество жизни многих людей», — рассказала Начарова.

Центр создан при поддержке Фонда президентских грантов. Ожидается, что в проекте примут участие не менее 90 родителей, воспитывающих детей с синдромом Дауна.

Ранее ОТР сообщало, что бесплатный прокат технических средств для реабилитации детей открылся в Воронеже.