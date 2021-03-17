Эксперты оценили производство автомобилей в России с начала года

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Эксперты оценили производство легковых и грузовых автомобилей в России с начала 2021 года.
Эксперты оценили производство автомобилей в России с начала года
  • Reuters

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт аналитического агентства «Автостат».

С января по февраль было выпущено 219 тыс. легковых автомобилей, что на 3,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Производство грузовых автомобилей за два месяца составило 20,9 тыс. единиц, что на 49,1% больше, чем годом ранее.

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.

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