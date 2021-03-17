Эксперты оценили средний размер автокредита в России

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Размер автокредитов в России за последние три года вырос как в отношении новых машин, так и в отношении машин с пробегом.
Эксперты оценили средний размер автокредита в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сайт аналитического агентства «Автостат».

В 2017 году средний размер займа составлял 658 тыс. рублей, а по итогам 2020-го сумма выросла до 905 тыс. На вторичном рынке показатель вырос до 620 тыс. рублей за три года.

Размер автокредита на новые машины увеличился более заметно, чем на подержанные, — на 38% и 19% соответственно.

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.

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