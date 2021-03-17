На Сахалине пройдут военные учения

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На Сахалине пройдут тактические военные учения по обороне побережья.
На Сахалине пройдут военные учения
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

На следующей неделе на общевойсковом полигоне Успеновский военнослужащие выполнят стрельбы из различных видов оружия.

Кроме того, они отработают вопросы организации обороны в условиях применения условным противником средств радиоэлектронного подавления.

К манёврам планируют привлечь более 2 тыс. военнослужащих.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», в феврале в Южном военном округе прошли учения частей и подразделений ракетных войск и артиллерии.

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