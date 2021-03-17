На Сахалине пройдут военные учения
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Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
На следующей неделе на общевойсковом полигоне Успеновский военнослужащие выполнят стрельбы из различных видов оружия.
Кроме того, они отработают вопросы организации обороны в условиях применения условным противником средств радиоэлектронного подавления.
К манёврам планируют привлечь более 2 тыс. военнослужащих.
Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», в феврале в Южном военном округе прошли учения частей и подразделений ракетных войск и артиллерии.