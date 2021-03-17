Комитет ГД поддержал проект расширения федеральной части кандидатов на выборах

Комитет Госдумы по контролю и регламенту на заседании в среду рекомендовал принять в первом чтении законопроект о расширении федеральной части списка кандидатов на выборах в нижнюю палату парламента — с десяти до 20 человек.

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Об этом информирует РИА Новости. Ожидается, что рассмотрение соответствующего законопроекта в первом чтении состоится 23 марта. Его внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР в мае 2019 года.