Комитет ГД поддержал проект расширения федеральной части кандидатов на выборах

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Комитет Госдумы по контролю и регламенту на заседании в среду рекомендовал принять в первом чтении законопроект о расширении федеральной части списка кандидатов на выборах в нижнюю палату парламента — с десяти до 20 человек.
Комитет ГД поддержал проект расширения федеральной части кандидатов на выборах
  • © REUTERS/Evgenia Novozhenina

Об этом информирует РИА Новости.

Ожидается, что рассмотрение соответствующего законопроекта в первом чтении состоится 23 марта.

Его внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР в мае 2019 года. 

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