Более 10 тысяч туристов купили путёвки на отдых в Крым

Свыше 10 тыс. туристов приобрели путёвки на отдых в Крым, заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Об этом сообщает «Крым 24».

По словам Аксёнова, на первом этапе программы стимулирования внутреннего туризма и только за неделю продаж было реализовано 1125 путёвок в 79 отелей полуострова.

«На втором этапе, по предварительным данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, было приобретено более 9,5 тыс. путёвок. Порядка половины из них пришлось на санаторно-курортное оздоровление, в том числе на программы по оздоровлению и восстановлению после COVID-19», — сказал Аксёнов.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с летним сезоном.