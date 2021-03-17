Более 10 тысяч туристов купили путёвки на отдых в Крым

Короткая ссылка
Свыше 10 тыс. туристов приобрели путёвки на отдых в Крым, заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Более 10 тысяч туристов купили путёвки на отдых в Крым
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24».

По словам Аксёнова, на первом этапе программы стимулирования внутреннего туризма и только за неделю продаж было реализовано 1125 путёвок в 79 отелей полуострова.

«На втором этапе, по предварительным данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, было приобретено более 9,5 тыс. путёвок. Порядка половины из них пришлось на санаторно-курортное оздоровление, в том числе на программы по оздоровлению и восстановлению после COVID-19», — сказал Аксёнов.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с летним сезоном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить