Эксперт прокомментировал ситуацию на рынке авиаперевозок

Директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал ситуацию на рынке авиаперевозок.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что авиация вряд ли восстановится в ближайшие три-четыре года из-за пандемии.

«И из-за поведения людей, которые будут сейчас ограничивать себя в межличностных отношениях, тем более в трансконтинентальных», — считает эксперт.

Он также напомнил, что 70% потребления нефти приходится на транспорт.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.