Эксперт прокомментировал ситуацию на рынке авиаперевозок

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Директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал ситуацию на рынке авиаперевозок.
Эксперт прокомментировал ситуацию на рынке авиаперевозок
  • Pixabay

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что авиация вряд ли восстановится в ближайшие три-четыре года из-за пандемии.

«И из-за поведения людей, которые будут сейчас ограничивать себя в межличностных отношениях, тем более в трансконтинентальных», — считает эксперт.

Он также напомнил, что 70% потребления нефти приходится на транспорт.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.

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