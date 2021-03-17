Временный поверенный в делах Украины в России вызван в МИД

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В МИД России вызвали временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации.
Временный поверенный в делах Украины в России вызван в МИД
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«17 марта в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации В.И. Покотило, которому был выражен решительный протест в связи с имевшей место в Киеве 16 марта провокационной акцией против дипломатов посольства России на Украине», — говорится на сайте МИД России.

Как отмечается, вблизи здания посольства и мест проживания его сотрудников были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов посольства и комментариями оскорбительного характера.

Были также нанесены повреждения четырём служебным автомобилям российской дипмиссии, находившимся на стоянках в городе.

«Украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — заявили в МИД.

Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с этим инцидентом.

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