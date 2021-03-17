В ЦИК рассказали о заявках от регионов на онлайн-голосование в ходе выборов
- РИА Новости
«11 субъектов России, не считая Москвы... предоставили нам свои материалы, заявки. Есть девять заявок, которые будем подробно прорабатывать», — цитирует ТАСС заявление Памфиловой на заседании ЦИК 17 марта.
Она заявила, что в первую очередь речь идёт о тех субъектах, где уже проводилось онлайн-голосование: Курская область, Нижегородская область, Ярославская область.
Кроме них, ЦИК проработает заявки от Республики Бурятия, Республики Северная Осетия — Алания, Вологодской, Мурманской, Рязанской областей и города Севастополь.
Ранее сообщалось, что онлайн-голосование на выборах в сентябре 2021 года пройдёт в шести регионах.