В ЦИК рассказали о заявках от регионов на онлайн-голосование в ходе выборов

Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала количество заявок от регионов на дистанционное электронное голосование.

«11 субъектов России, не считая Москвы... предоставили нам свои материалы, заявки. Есть девять заявок, которые будем подробно прорабатывать», — цитирует ТАСС заявление Памфиловой на заседании ЦИК 17 марта.

Она заявила, что в первую очередь речь идёт о тех субъектах, где уже проводилось онлайн-голосование: Курская область, Нижегородская область, Ярославская область.

Кроме них, ЦИК проработает заявки от Республики Бурятия, Республики Северная Осетия — Алания, Вологодской, Мурманской, Рязанской областей и города Севастополь.

Ранее сообщалось, что онлайн-голосование на выборах в сентябре 2021 года пройдёт в шести регионах.