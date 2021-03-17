Письмо Вышинского о притеснении журналистов в Латвии передали докладчику ПАСЕ
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Как пишет РИА Новости, это следует из письма Дамса.
Вышинский направил повторное обращение в адрес Дамса 3 марта.
В нём он отметил отсутствие реакции на первое письмо от 10 декабря с просьбой обратить внимание на уголовное преследование журналистов-фрилансеров порталов Sputnik Latvia и Baltnews в Латвии и призвал дать ответ по поводу нарушений свободы слова.
В своём письме Дамс отметил, что свобода СМИ и безопасность журналистов находятся «в центре работы» ПАСЕ, которая уделяет «величайшее внимание этим ключевым вопросам» и регулярно отслеживает тенденции в этой сфере в странах-участницах.