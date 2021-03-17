Письмо Вышинского о притеснении журналистов в Латвии передали докладчику ПАСЕ

Короткая ссылка
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс передал обращение исполнительного директора МИА «Россия сегодня» Кирилла Вышинского о преследовании журналистов в Латвии генеральному докладчику ПАСЕ по свободе СМИ и защите журналистов Стефану Шеннаху.
Письмо Вышинского о притеснении журналистов в Латвии передали докладчику ПАСЕ
  • © РИА Новости

Как пишет РИА Новости, это следует из письма Дамса.

Вышинский направил повторное обращение в адрес Дамса 3 марта.

В нём он отметил отсутствие реакции на первое письмо от 10 декабря с просьбой обратить внимание на уголовное преследование журналистов-фрилансеров порталов Sputnik Latvia и Baltnews в Латвии и призвал дать ответ по поводу нарушений свободы слова.

В своём письме Дамс отметил, что свобода СМИ и безопасность журналистов находятся «в центре работы» ПАСЕ, которая уделяет «величайшее внимание этим ключевым вопросам» и регулярно отслеживает тенденции в этой сфере в странах-участницах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить