Фильмы и сериалы RTД стали доступны на платформе PREMIER

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Фильмы и сериалы документального телеканала RTД, отмеченные престижными международными премиями, теперь доступны и на платформе PREMIER. Зрители видеосервиса смогут увидеть более 60 работ RTД, посвящённых политическим и социальным проблемам, жизни и традициям в разных странах мира.
Фильмы и сериалы RTД стали доступны на платформе PREMIER

    В число фильмов RTД, представленных на платформе PREMIER, вошли ленты, завоевавшие международные награды.

    Так, золота телевизионной премии New York Festivals были удостоены документальный фильм «Кодокуши. Одинокая смерть» о современной Японии, где растёт число пожилых людей, оставшихся в полном одиночестве, и лента «Дети Сирии. Воспитанные войной» о сирийских детях, многие из которых не помнят мирной жизни.

    Фильм «H2нОль» об острой нехватке питьевой воды в Индии завоевал золото New York Festivals, а также главную награду международного фестиваля US International Film & Video Festival.

    Финалистами New York Festivals становились работы «Большой балет Бразилии» о единственной школе Большого театра России за рубежом и «Конго. Дети с мачете» — о молодёжных бандах в африканской стране.

    Пользователи видеоплатформы PREMIER также смогут посмотреть фильм RTД «Дикие и свободные», снятый к 25-летию Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России. Лента рассказывает о сотрудниках фонда, работающих для сохранения редких и исчезающих видов диких животных. Озвучил фильм знаменитый учёный-зоолог и телеведущий Николай Дроздов.

    «Истории, о которых стоит рассказывать, — главный принцип работы телеканала RTД. А для платформы PREMIER мы выбрали лучшие из наших работ. Авторы снимали их по всему миру, часто рискуя жизнью, чтобы зрители смогли увидеть самые удивительные истории и настоящих героев нашего времени», — сказала руководитель RTД Екатерина Яковлева.

    «Мы расширяем нашу библиотеку и работаем для разных аудиторий, в том числе для поклонников документального кино. Люди всё чаще узнают о происходящем в мире благодаря качественным документальным сериалам и фильмам. Эти проекты рассказывают о самых острых и актуальных проблемах», — говорит Иван Гродецкий, генеральный директор PREMIER.

    RTД — документальный канал на русском и английском языках, входящий в международную телесеть RT.

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