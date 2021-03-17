Два горняка заблокированы после происшествия на руднике в Приморье

Спасатели приступили к операции по спасению горняков, которые оказались заблокированы на руднике в Дальнегорске в Приморском крае.

«17 марта в 08:39 (01:39 мск) в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о происшествии на руднике в городе Дальнегорске. В 08:40 (01:40) к указанному месту убыла группа горноспасателей Дальнегорского военизированного горноспасательного взвода в составе 13 человек и 2 единицы техники», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МЧС региона.

По предварительной информации, в руднике заблокированы два человека. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что приостановлена работа шахты в Кузбассе, где обрушилась порода.