В Севастополе возбудили дело по факту мошенничества с жильём ветерана
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Установлено, что в августе минувшего года в результате обмана и злоупотребления доверием пожилой женщины граждане переоформили и приобрели право собственности на её квартиру, расположенную по улице Супруна города Севастополя», — сообщила пресс-служба ГУ СК России по Республике Крым и Севастополю.
В настоящее время устанавливается круг лиц, задействованных в мошеннической схеме.
Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», в Крыму была начата проверка сообщения о ненадлежащих условиях проживания ветерана Великой Отечественной войны.