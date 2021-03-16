В Севастополе возбудили дело по факту мошенничества с жильём ветерана

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с квартирой жительницы Севастополя — ветерана Великой Отечественной войны. В результате действий злоумышленников женщина лишилась жилья.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Установлено, что в августе минувшего года в результате обмана и злоупотребления доверием пожилой женщины граждане переоформили и приобрели право собственности на её квартиру, расположенную по улице Супруна города Севастополя», — сообщила пресс-служба ГУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

В настоящее время устанавливается круг лиц, задействованных в мошеннической схеме.

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», в Крыму была начата проверка сообщения о ненадлежащих условиях проживания ветерана Великой Отечественной войны.