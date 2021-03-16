Эксперт дал советы по формулировкам при переводе средств через банк

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Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев дал советы по формулировкам при переводе средств через банк.
Эксперт дал советы по формулировкам при переводе средств через банк
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В беседе с изданием «Правда.Ру» он заявил, что в назначении платежа нельзя упоминать слова, так или иначе связанные с терроризмом, торговлей оружием или наркотиками.

Недопустимыми также являются выражения, намекающие на подготовку или организацию противоправных действий.

Как пояснил Коренев, банковские системы, отслеживающие все переводы, могут отнести операции с такими словами в категорию подозрительных, о которых финорганизации сообщают в ЦБ или Росфинмониторинг, а при определённых обстоятельствах — и в правоохранительные органы.

В таком случае проведение платежа будет приостановлено.

Ранее политолог, президент Евразийского института молодёжных инициатив Юрий Самонкин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с кибермошенничеством.

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