Правительство России поддержит развитие внутреннего туризма

Правительство России выделит 6,3 млрд рублей на развитие корпорации «Туризм.РФ».

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Направить 6,3 млрд рублей Минстрою России для предоставления бюджетных инвестиций из федерального бюджета акционерному обществу «Корпорация «Туризм.РФ» в целях осуществления взноса в уставный капитал указанного АО», — отмечается в документе.

Корпорация была создана на базе АО «Курорты Северного Кавказа». Её главная задача — развитие внутреннего туризма в России.