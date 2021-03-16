Правительство России поддержит развитие внутреннего туризма

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Правительство России выделит 6,3 млрд рублей на развитие корпорации «Туризм.РФ».
Правительство России поддержит развитие внутреннего туризма
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Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Направить 6,3 млрд рублей Минстрою России для предоставления бюджетных инвестиций из федерального бюджета акционерному обществу «Корпорация «Туризм.РФ» в целях осуществления взноса в уставный капитал указанного АО», — отмечается в документе.

Корпорация была создана на базе АО «Курорты Северного Кавказа». Её главная задача — развитие внутреннего туризма в России.

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