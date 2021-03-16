В Москве рассказали о планах по открытию летних веранд

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В Москве рассказали о планах по открытию летних веранд с 1 апреля.
В Москве рассказали о планах по открытию летних веранд
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, смогут открыться около 3 тыс. летних кафе. Владельцы уже начали обустраивать веранды с 15 марта, а с 1 апреля их можно будет открыть.

Веранды подлежат учёту и должны быть внесены в городскую схему размещения. Контролировать соблюдение норм и требований к организации кафе будет Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

«Специалисты ведомства следят, чтобы площадь сезонных кафе не выходила за границы согласованной схемы размещения, веранды располагались на расстоянии не более 5 м от входа в стационарное помещение и не менее 25 м от входа в метро, а также не преграждали движение пешеходов по тротуару», — отметил начальник инспекции Владислав Овчинский.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о прошедших ярмарках к 8 Марта.

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