В Хабаровском крае военные спецназа ВВО провели учения

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В Хабаровском крае с военнослужащими соединения специального назначения Восточного военного округа (ВВО) проведено тактико-специальное занятие по уничтожению условных террористов.
В Хабаровском крае военные спецназа ВВО провели учения
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Практическая часть учения состояла из заданий по произведению военнослужащими разведки указанного района в составе разведывательных подразделений и последующего оперативного подхода по пересечённой местности к захваченному объекту с использованием бронеавтомобилей «Тигр».

Военнослужащие выполнили задачи по занятию огневых позиций, выдвижению групп и их огневому прикрытию.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», в феврале в Южном военном округе прошли учения частей и подразделений ракетных войск и артиллерии.

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