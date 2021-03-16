В Хабаровском крае военные спецназа ВВО провели учения
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Практическая часть учения состояла из заданий по произведению военнослужащими разведки указанного района в составе разведывательных подразделений и последующего оперативного подхода по пересечённой местности к захваченному объекту с использованием бронеавтомобилей «Тигр».
Военнослужащие выполнили задачи по занятию огневых позиций, выдвижению групп и их огневому прикрытию.
Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», в феврале в Южном военном округе прошли учения частей и подразделений ракетных войск и артиллерии.