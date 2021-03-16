Вирусолог прокомментировал возникновение новых штаммов коронавируса

Профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT объяснил причину возникновения нового штамма коронавируса.

«Я считаю, что не надо из этого делать большой паники. Получение и образование новых штаммов, когда вируса в мировой человеческой популяции очень много, достаточно вероятно. Вот когда снизится количество вируса в человечестве, тогда они будут образовываться с меньшей долей вероятности. Такие варианты, как британский или южноафриканский, появляются, потому что происходят случайные ошибки при копировании цепей рибонуклеиновой кислоты. И такая вот случайная мутация приводит к тому, что возникает немного изменённый белок шипа коронавируса», — рассказал эксперт.

Вирусолог также посоветовал прививаться от коронавируса.

«Что делать? Вакцинироваться. Потому что вакцины, которые сейчас в практике, вполне эффективны от всех штаммов. Ещё нет таких штаммов, которые ушли бы от вакцин… Это единственное, что мы можем сделать», — добавил он.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России выявлен южноафриканский штамм коронавируса.