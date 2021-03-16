Младенческая смертность в России достигла исторического минимума в 4,5 промилле, сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

«Младенческая смертность достигла своего исторического минимума и составила 4,5 промилле», — цитирует главу Минздрава ТАСС.

По его словам, это ниже ожидаемого показателя на 8,5%.

Как уточняет агентство, по данным Росстата, в январе умерли 538 младенцев (снижение на 1,3% к январю 2020 года). В 2020 году смертность снизилась на 12% к прошлому году, при этом максимальное снижение было зафиксировано в Северо-Западном федеральном округе (20,2%).