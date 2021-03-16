«Роскартография» создаст сверхточную цифровую карту России

«Роскартография» совместно с Научным центром геодезии и картографии создаст цифровую подробную карту России.

«Нам совместно с отраслевым научным центром геодезии и картографии поручено создание единой электронной картографической основы страны — мультимасштабной карты, которая содержит максимально подробную информацию о всей территории России», — приводит РИА Новости слова генерального директора «Роскартографии» Сергея Карутина.

По его словам, обжитые территории будут отсняты пилотируемой и беспилотной авиацией со сверхвысоким разрешением — от 14 сантиметров до полуметра.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего заместителя полпреда российского президента в Дальневосточном федеральном округе главой Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).