Эксперт оценил перспективы беспилотных автомобилей в России
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В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что утверждение плана Минтранса и одновременная возможность запуска «цифровых песочниц» создают реальные условия для первого в стране использования беспилотных машин без инженера-испытателя в салоне.
Как считает эксперт, есть два основных направления для проектов в сфере транспорта. Первое связано с отработкой новых технологий там, где риски для безопасности минимальны, а второе — с реализацией плана Минтранса и использованием новых транспортных решений в местах максимального скопления потребителей.
«При разработке закона и сейчас мы отмечаем, что приоритетным является не отработка инновационных технических решений, а одновременная разработка с этим новых норм регулирования при активном участии самих создателей технологий, а также масштабирование результатов на всю территорию страны», — сказал Ионин.
Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.