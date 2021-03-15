Эксперт оценил перспективы беспилотных автомобилей в России

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Главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин прокомментировал сообщение о том, что в правительстве России утвердили план мероприятий по тестированию и постепенному вводу в эксплуатацию беспилотных транспортных средств.
Эксперт оценил перспективы беспилотных автомобилей в России
  • Pixabay

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что утверждение плана Минтранса и одновременная возможность запуска «цифровых песочниц» создают реальные условия для первого в стране использования беспилотных машин без инженера-испытателя в салоне.

Как считает эксперт, есть два основных направления для проектов в сфере транспорта. Первое связано с отработкой новых технологий там, где риски для безопасности минимальны, а второе — с реализацией плана Минтранса и использованием новых транспортных решений в местах максимального скопления потребителей.

«При разработке закона и сейчас мы отмечаем, что приоритетным является не отработка инновационных технических решений, а одновременная разработка с этим новых норм регулирования при активном участии самих создателей технологий, а также масштабирование результатов на всю территорию страны», — сказал Ионин.

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.

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