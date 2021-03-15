В Бурятии пройдут боевые стрельбы из С-300 и С-400

В рамках полевого выхода в Бурятии проведут боевые стрельбы по воздушным мишеням на большую дальность из зенитных ракетных систем С-300 и С-400. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«На специализированном полигоне Телемба в Республике Бурятия в рамках масштабного полевого выхода войск ПВО Восточного военного округа пройдёт тактическое учение с подразделениями противовоздушной обороны с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», С-300, «Бук-М2», «Оса», «Тор», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что боевые пуски зенитных ракет будут осуществляться в период с 16 по 19 марта «по мишеням, имитирующим воздушные объекты условного противника на больших и малых дальностях и высотах».

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