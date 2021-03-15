Песков прокомментировал публикации о «казнях в Чечне»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение «Новой газеты» о внесудебных расправах в Чечне. По его словам, в Кремле видели этот материал, но его достоверность должны проверять правоохранительные органы.
Песков прокомментировал публикации о «казнях в Чечне»
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Как пишет РИА Новости, так он прокомментировал второй с начала года материал издания с доказательствами якобы распространённой в республике практики казней.

«Мы видели эту публикацию, наверняка эту публикацию видели и в соответствующих органах. Поэтому, если они посчитают такую публикацию основанием для каких-то проверок, то проверки смогут состояться. Мы её видели, но, поскольку мы к этим органам не относимся, то это не наша прерогатива», — сказал Песков.

Он добавил, что правоохранительные органы выполняют свои функции, «никакого избирательного подхода здесь нет и быть не может».

Представитель Кремля также подчеркнул, что в силу характера деятельности правоохранительных органов «лишь незначительная часть их работы находится в публичной плоскости».

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