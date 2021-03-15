Вирусолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России
- Reuters
«Есть по крайней мере шансы, что будет подъём, но я не жду, что он будет таким, как был прошедшей осенью, помягче», — цитирует ТАСС Аграновского.
Он отметил, что «многие люди уже иммунны, всё большее количество людей вакцинируется».
«Это, конечно, будет сглаживать кривую (заболеваемости. — RT)», — добавил он.
Согласно данным на 15 марта, за сутки в России выявлено 9437 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 400 045 случаев коронавируса.