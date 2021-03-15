В Москве пройдёт форум по управлению интернетом RIGF 2021

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Опубликована предварительная программа 11-го Российского форума по управлению интернетом (RIGF 2021), который пройдёт 7—9 апреля в Москве.
В Москве пройдёт форум по управлению интернетом RIGF 2021
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия».

Мероприятие проводится Координационным центром доменов.RU/.РФ при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, ICANN, RIPE NCC, Технического центра Интернет и «Лаборатории Касперского».

За три дня работы форума пройдут восемь рабочих секций, где участники и ведущие эксперты обсудят самые разные вопросы: от суверенитета данных и построения системы доверия к цифровым продуктам до пользовательских соглашений с интернет-платформами и искусственного интеллекта.

Ранее НСН сообщала, что более 8 тыс. человек присоединились к клубу молодёжного предпринимательства Москвы Business Update.

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