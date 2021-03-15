В Симферополе против сбившего полицейского водителя возбудили дело

В Симферополе следователи предъявили обвинение уроженцу Краснодарского края, который на BMW вместе со своим сообщником сбил полицейского.

Об этом «Крыминформу» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Злоумышленник, находившийся за рулём, был задержан и доставлен в следственный отдел по Центральному району города Симферополя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю, где в отношении него было возбуждено уголовное дело. В настоящее время по ходатайству следствия судом обвиняемый заключён под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщила Постнова.

Полицейский пытался остановить двух мужчин, которые не оплатили счёт в кафе на сумму 20 тыс. рублей. Чтобы их задержать, оперуполномоченный встал у них на пути, однако злоумышленник увеличил скорость, а затем намеренно столкнулся с попутной машиной. В результате инцидента полицейский получил травмы.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Санкт-Петербурге задержан сбивший полицейского водитель.