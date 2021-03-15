Сбивший инспектора ГИБДД в Приморье водитель за год был оштрафован почти 70 раз

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Водитель, который насмерть сбил автоинспектора в пригороде Владивостока, за год был оштрафован почти 70 раз за нарушения правил дорожного движения.
Сбивший инспектора ГИБДД в Приморье водитель за год был оштрафован почти 70 раз
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

«Водитель, совершивший наезд на сотрудника ГИБДД во Владивостоке, является злостным нарушителем ПДД... Его стаж вождения составил три года. При этом в 2020 году мужчину 67 раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в большинстве случаев — скоростного режима», — сообщается на сайте ведомства.

По предварительной информации, в момент ДТП 22-летний водитель Toyota Prius, который является уроженцем Кемеровской области, вновь ехал с превышением допустимой скорости движения. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в его крови.

Следственное управление СК России по Приморскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Как ранее сообщали «Невские новости», в Санкт-Петербурге пытавшийся уйти от полиции водитель повредил шесть машин.

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