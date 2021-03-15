В четырёх районах Москвы появится до 100 км новых велополос в рамках проекта «Зелёное кольцо».

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов на Едином транспортном портале, велодорожки разместят в Академическом районе, Марьине, Отрадном и Строгине. Будет обустроено более тысячи парковок для личных велосипедов.

«Мы проложим велополосы на улицах так, чтобы сделать велосеть связной: пользоваться ею будет безопасно и удобно», — сказал Ликсутов.

Как ранее передавал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о планах развития дорожной инфраструктуры.