В четырёх районах Москвы появится до 100 км новых велополос

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В четырёх районах Москвы появится до 100 км новых велополос в рамках проекта «Зелёное кольцо».
В четырёх районах Москвы появится до 100 км новых велополос
  • © портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов на Едином транспортном портале, велодорожки разместят в Академическом районе, Марьине, Отрадном и Строгине. Будет обустроено более тысячи парковок для личных велосипедов.

«Мы проложим велополосы на улицах так, чтобы сделать велосеть связной: пользоваться ею будет безопасно и удобно», — сказал Ликсутов.

Как ранее передавал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о планах развития дорожной инфраструктуры.

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